Helveg: «Lazio in un ambiente caldo contro il Midtjylland, occhio a Pione Sisto»

L’ex calciatore danese Helveg ha parlato in vista del match della Lazio contro il Midtjylland in Europa League

Thomas Helveg, ex calciatore danese con un passato in Italia al Milan, in una intervista a Radiosei ha parlato del prossimo match della Lazio in Europa League contro il Midtjylland.

LAZIO – «La Lazio arriverà in Danimarca e giocherà in uno stadio non tanto grande, non ricordo se di 10 o 15 mila spettatori. Tuttavia sarà tutto pieno e ci sarà un ambiente caldo, ma niente a che vedere con l’Olimpico».

GIOCATORI MIGLIORI – «Pione Sisto è un ragazzo strano da capire, può essere decisivo o assente: è rapido, tecnico, nell’uno contro uno può far male. Dreyer ha avuto un’esperienza in Russia, poi è tornato in patria. Ha un buon piede e dalla distanza può fare male».

MIDTJYLLAND – «Il Midtjylland lo scorso anno ha vinto la coppa nazionale e negli ultimi 5-8 anni fa parte della top 5 in Danimarca. Inizialmente la politica societaria era di vendere i giovani più forti e aprire un nuovo ciclo, negli ultimi anni invece hanno tenuto i migliori e si sono insediati nelle parti alte della classifica».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIO NEWS 24