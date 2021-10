Henry critica l’Arsenal, Arteta risponde: «È solo un’opinione»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha risposto alla critica mossa dall’ex attaccante Thierry Henry: le sue dichiarazioni

CONFERENZA STAMPA – «Non l’avevo sentito. È solo un’opinione in più e devo rispettarla. La sosta? Quando sei in un buon momento e hai ottenuto una buona striscia di risultati, vuoi giocare il più spesso possibile, ma sapevamo che dovevamo fermarci per le partite della nazionale. Ora dobbiamo solo continuare a crescere».