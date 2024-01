Hien: «Contento di essere all'Atalanta. Ero vicino anche in estate, ma...»

Le dichiarazioni del nuovo difensore dell’Atalanta Hien dopo queste prime settimane in nerazzurro e voglia di continuare a fare bene

Ai microfoni di Bergamo TV, il difensore dell’Atalanta Hien dopo queste prime settimane in nerazzurro: tra curiosità e voglia di fare bene a Bergamo.

«Sono molto contento. C’è anche Holm che mi può aiutare per tante cose: io penso che sia una squadra forte. Ero vicino in estate, però per tutta una serie di motivi non si è concretizzato: l’importante però è essere all’Atalanta. Preferisco la posizione di centrale, però posso aiutare la squadra anche da braccetto. Dai miei compagni posso imparare tanto: soprattutto dal punto di vista dell’attenzione».