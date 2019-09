Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Europa League 2019/20: highlights di Cluj Lazio

La Lazio scende in campo in campo in Europa League per la prima giornata del girone. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro la Spal, affrontano il Cluj, squadra romena. L’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di vincere per portarsi subito in capo al girone.

Di seguito gli episodi rilevanti del match e i video degli highlights. Aggiornamenti a partire dalle 18:55.