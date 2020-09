Gol e azioni salienti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Genoa Crotone

Gol e azioni salienti del match tra Genoa e Crotone, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.

7′ GOL GENOA – Si apre subito la partita con la rete di Mattia Destro. Buca sulla fascia di Mazzotta, ne approfitta Ghiglione che da destra metto forte in mezzo per l’attaccante che da sotto porta non sbaglia.

9′ GOL GENOA – Raddoppia subito il Genoa. Pandev parte in contropiede da centrocampo, entra in area e con uno scavetto perfetto beffa Cordaz.

28′ GOL CROTONE – Gli ospiti riaprono la partita con il gol di Riviere che approfitta di un ottimo cross dalla destra di Molina.

35′ GOL GENOA – I padroni di casa ristabiliscono le distanze con un super di Zappacosta, all’esordio in rossoblù, dalla distanza.

75′ GOL PJACA – All’esordio con la maglia rossoblù, il croato trova subito il gol. Pjaca entra in area da destra e da posizione defilata gonfia la rete dopo che il pallone ha colpito il palo.