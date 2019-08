Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: highlights Wolverhampton Torino

Gol e azioni salienti del match tra Wolverhampton e Torino, valido per il ritorno dei play-off dei Europa League.

4′ Infortunio Izzo – Dopo un contatto con un avversario, il difensore rimane a terra. Necessario l’intervento dell’equipe medica, ma il partenopeo rientra senza problemi.

6′ Tiro di Aina – Il calciatore del Toro prova la conclusione dalla distanza. Pallone deviato in calcio d’angolo.

7′ Tiro di Baselli – Da corner Baselli ci prova al volo: tentativo stilisticamente apprezzabile ma fuori dallo specchio della porta.

10′ Occasione Torino – Baselli mette in mezzo un cross tagliato dalla trequarti, Belotti non arriva per pochi centimetri a ribadire in porta dopo una spizzata.

19′ Tiro di Rincon – Su una palla a mezz’aria Rincon prova la conclusione al volo. Impatto perfetto col sinistro ma il tiro è largo di qualche metro.

24′ Parata di Sirigu – Traorè brucia in velocità Bremer e si presenta di fronte a Sirigu. Il tiro ravvicinato è ben respinto dal portiere granata.

28′ Tiro di Baselli – Il centrocampista ci prova da lontanissimo: conclusione velleitaria terminata troppo alta.

30′ Gol di Jimenez – Il Wolverhampton si porta avanti sull’asse Traorè-Jimenez. Cross dell’esterno e zampata del centravanti per il vantaggio dei padroni di casa.

37′ Colpo di testa di Zaza – Ottima occasione per l’attaccante, che accoglie un cross perfetto di De Silvestri. Poca la forza impressa alla conclusione che diventa preda di Rui Patricio.

50′ Tiro di Baselli – Il centrocampista va vicino al gol da calcio di punizione defilato. Rui Patricio smanaccia una palla destinata all’incrocio dei pali.