Higuain, 59 gialli e un rosso diretto in carriera: il più buono è quello juventino

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, è stato espulso una sola volta (con il rosso diretto) in carriera

Gonzalo Higuain ha giocato 569 partite in carriera tra Argentina, Spagna e Italia. Il centravanti di Real, Milan, Napoli, Juventus è stato ammonito 59 volte in carriera, ha rimediato due doppi gialli e una sola espulsione diretta. Lui è un giocatore emotivo, come ha dichiarato dopo la sfida contro la Juve, ma la media dei cartellini non è alta. E’ chiaro, il ruolo lo aiuta, ma il suo nervosismo non sfocia (quasi) mai in reazioni esagerate, come accaduto ad esempio domenica sera. Sono 20 sono i cartellini gialli rimediati nella Liga spagnoli, 20 in Serie A, 7 in Champions mentre le rimanenti 12 ammonizioni sono state prese tra qualificazioni Champions, Europa League, Coppa del Re, Coppa Italia, Supercoppa italiana e campionato argentino.

Il miglior periodo per Gonzalo riguarda quello con la maglia della Juventus. Il Pipita ha giocato 105 partite ufficiali con la maglia bianconera, rimediando solo 8 cartellini gialli per una media di 1 cartellino ogni 13 sfide. Nessuna espulsione e nemmeno una doppia ammonizione. Un’espulsione invece con il Real per doppia ammonizione. Nelle tre stagioni con il Napoli, invece, in 146 partite 18 cartellini gialli e una espulsione per doppia sanzione (la famosa sfuriata di Udine). Con il Milan siamo già a 4 gialli e a una espulsione in 13 presenze.