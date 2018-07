Gonzalo Higuain ed il Milan stanno vivendo, rispettivamente, due momenti bui però potrebbero risollevarsi insieme

La Juventus, dopo 2 anni in cui la Champions League è rimasta un miraggio, ha scaricato Gonzalo Higuain. L’argentino, al Mondiale, visto il poco spazio che gli ha concesso il commissario tecnico Jorge Sampaoli, non ha di certo brillato ed il valore del suo cartellino non è lievitato, come sperava la Vecchia Signora. Adesso sarà più difficile venderlo a cifre elevatissime, ma occhio al Milan, che ci starebbe facendo un pensierino, secondo le indiscrezioni raccolte da Il Corriere dello Sport.

Dopo il patatrac firmato mister Yonghong Li, il Milan è andato nelle mani del fondo Elliot che vorrebbe regalare il Pipita a Gennaro Gattuso. La società rossonera deve ben guardarsi dalla concorrenza del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri, ma se Alvaro Morata dovesse realmente restare a Londra allora potrebbero cambiare gli scenari. Il Milan, però, ha bisogno di un tesoretto economico non indifferente per far partire l’assalto a Gonzalo Higuain e la prima mossa potrebbe essere la cessione del centravanti croato Nikola Kalinic al’Atletico Madrid di Diego Simeone per 20 milioni di euro. La geografia dei centravanti d’Europa potrebbe cambiare decisamente: le strade del mercato sono davvero infinite.