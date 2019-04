La doppietta di Higuain contro il Napoli – 5 aprile 2017 – VIDEO

Il 5 aprile 2017 Gonzalo Higuain segna al San Paolo con la maglia della Juventus una clamorosa doppietta che elimina il Napoli dalla Coppa Italia

Il suo passaggio dal Napoli alla Juventus nella rovente estate del 2016 rappresenta indubbiamente una delle operazioni di mercato più eclatanti e rumorose degli ultimi anni in Italia. Gonzalo Higuain, che tra il 2013 e il 2016 ha fatto innamorare un popolo intero entro le mura del San Paolo, lascia il club partenopeo. È un addio storico, perché l’attaccante giunge dagli acerrimi rivali di Torino per la cifra astronomica di 90 milioni di euro, dopo aver battuto nella stagione appena conclusa il record di marcature in Serie A di tutti i tempi. Un trasferimento che ha alla base anche un rapporto non idilliaco con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La sera del 5 aprile 2017

Così, quando il 5 aprile 2017 si gioca la gara di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, tutti gli occhi sono puntati proprio sul bomber argentino. Il suo primo ritorno al San Paolo, pochi giorni prima in campionato, era stato per lui privo di reti, ma aveva già avuto modo di punire gli azzurri nel fortino bianconero, sia in Serie A che all’andata in Coppa Italia. Quella sera, però, il Pipita è in gran forma ed offre al suo ex pubblico una prestazione destinata ad accrescere il rimpianto di quella grave perdita. Pur vincendo 3-2, infatti, i padroni di casa vengono eliminati dalla competizione proprio grazie alla splendida doppietta dell’attaccante.

La prima è quella che apre le marcature della serata al 32′ del primo tempo: una bellissima conclusione dalla distanza che sorprende Pepe Reina, in ritardo sul tuffo. Dopo il momentaneo pareggio di Hamsik ad inizio ripresa, al 58′ è ancora il Pipita a riportare avanti i bianconeri, raccogliendo con un gran destro al volo il preciso cross rasoterra di Cuadrado dalla destra. Il Napoli rimonterà ancora e passerà in vantaggio con Mertens e Insigne, ma dovrà arrendersi comunque al doppio gol in trasferta di Higuain, che trascinerà la banda di Allegri in finale.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.