Hoeness: «Neuer è il numero uno, Ter Stegen non ha nessun diritto»

Il presidente del Bayern Monaco Hoeness commenta la vicenda di Neuer e Ter Stegen con la Germania: le sue parole

Continua a tener banco la vicenda delle polemiche di Ter Stegen, che vorrebbe essere titolare nella Germania. Hoeness, presidente del Bayern Monaco, difende Neuer a Sport 1.

NEUER E TER STEGEN – «Credo sia assurda tutta questa vicenda. Non credo che sia giusto come la stampa di Monaco di Baviera sta trattando la questione. I giornali a ovest supportano Marc-Andre in maniera estrema, neanche avesse già vinto 17 mondiali. E non vedo lo stesso tipo di supporto per Manuel nei giornali del sud della Germania».

POLEMICHE – «Non è giusto rendere pubblico un argomento simile. Ter Stegen non ha nessun diritto di chiedere di giocare. Per il portiere è diverso rispetto agli altri ruoli, perché non si può sempre cambiare il titolare. Neuer è il numero uno, non ci sono discussioni al riguardo. Sarà sempre il migliore».

NEUER – «È stato infortunato per un po’, ma era ovvio che sarebbe stato lui il titolare quando sarebbe tornato sui suoi vecchi livelli. E ora lo ha fatto».