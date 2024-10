Holland Campobasso, no non si tratta dell’attaccante del City! L’uomo ragno sbarca in Italia – FOTO

Holland Campobasso, no non si tratta dell’attaccante del Manchester City! L’uomo ragno sbarca in Italia – FOTO

Holland al Campobasso? Here we go! No, non stiamo parlando dell’attaccante del Manchester City, vera e propria macchina da gol che continua a sorprendere tutti. Parliamo di un attore e che attore: Spiderman sbarca in Italia. Come appreso dai social, l’attore che ha vestito nella sua carriera anche i panni dell’uomo ragno, ha posato in una foto nella giornata di oggi con la maglia del club rossoblù. Un tifoso speciale per i Lupi che militano nel campionato di Serie C.