Nick Hornby: «La finale di Champions sarà tra due inglesi»

Chi ama il calcio e la letteratura, ha divorato uno dei suoi libri più belli, dedicato alla passione per l’Arsenal: Febbre a 90′. Nick Hornby ha rilasciato una lunga intervista al magazine del Corriere della Sera, 7, parlando di Inghilterra e – naturalmente – di pallone.

FEBBRE A 90′ – «Mentre scrivevo Febbre a 90′ sognavo di tornare a presentarlo nella scuola dove avevo insegnato».

IL CALCIO NEGLI ULTIMI 30 ANNI – «Troppi soldi, penso all’idea di una Superleaguer dove una élite di club gioca da sola per minimizzare i rischi e massimizzare i profitti. All’epoca, parlando con i miei figli, si era ipotizzato di lasciare l’Arsenal per una squadra minore. La Superleague non si è fatta ma c’è già, in un solo Paese, in Inghilterra. Presto avremo due finali inglesi in Champions League, perché in finale arrivano sempre le squadre più ricche. Mi auguro che ciò non accada, sarebbe la morte del gioco».