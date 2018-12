L’ex arbitro Webb e la love story con una collega tedesca

Dal campo ai tabloid, Howard Webb ora è bersagliato dal gossip in Inghilterra a causa di una presunta storia d’amore con una bella collega

Uno dei migliori arbitri del mondo negli ultimi anni, ritiratosi per decrescita esponenziale delle sue prestazioni nel 2015, Howard Webb ora riempe le pagine di gossip dei tabloid brittanici. I giornali più cattivi d’Europa infatti da settimane filtrano di una presunta love story tra l’ex fischietto ed uno attuale, di sesso chiaramente opposto. Si tratta di Bibiana Steinhous, astronascente dei direttori di gara in Germania, approdata da quest’anno addirittura in Bundesliga per manifesta superiorità. Niente di scandaloso fin qui, i due si sarebbero conosciuti e piaciuti durante alcuni corsi d’aggiornamento ad Hannover, scoprendo un passato in comune da poliziotti. Se non che Webb è sposato da 20 anni ed ha in carico tre figli.

I PICCHI DELLA CARRIERA – Fisico imponente e severità ai massimi storici, l’inglese ha attraversato alti e bassi nella propria carriera. Il picco è sicuramente la direzione della finale di Champions League nel 2010, vinta dall’Inter contro il Bayern Monaco. Nello stesso anno, Webb fu premiato inoltre con Olanda-Spagna, Mondiale in Sudafrica 2010, commettendo qualche errore di troppo (clamorosa la non espulsione di De Jong) che tuttavia non gli costarono diversi riconoscimenti.