Howedes, primo gol in Juventus-Sampdoria: «La giornata perfetta»

Alla seconda presenza in campionato di Serie A, Benedikt Howedes ha trovato il suo primo gol ufficiale in maglia bianconera. Il suo colpo di testa in tutto è stato decisivo nel 3-0 di Juventus-Sampdoria, con il difensore tedesco schierato come terzino destro che ha trovato la rete del parziale 2-0 che ha spaccato la partita in due. Grande la gioia dell’ex capitano dello Schalke 04 per aver trovato la sua prima rete in Italia dopo una stagione travagliata e costellata di infortuni che ne hanno minato il rendimento.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Howedes nel post-partita e riportate dal sito web ufficiale della Juventus: «Sono molto contento, è stata un’ottima giornata, per me e per la squadra. Douglas Costa ha fatto un grande assist e per me è stato facile segnare Abbiamo fatto tre gol, due di questi firmati da tedeschi visto che ha segnato anche Khedira, abbiamo allungato in classifica… È stato davvero tutto perfetto, ma ora dobbiamo vincere anche a Crotone. La prossima sarà una settimana molto importante».