La Juventus segue Hudson-Odoi e anche Joao Felix. Il club bianconero valuta i due attaccanti per rinnovare il fronte offensivo

Movimenti sul fronte offensivo, tra presente e futuro, in casa Juventus. Il club bianconero segue diversi talenti e ha messo gli occhi su Joao Felix, trequartista classe ’99 del Benfica, e su Callum Hudson-Odoi, gioiello del Chelsea, esterno d’attacco classe 2000. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero sarebbe in prima fila per Hudson-Odoi. Il talentino inglese si è messo in evidenza con il Chelsea e con la nazionale inglese. I Blues non vorrebbero privarsene ma è pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale con Bayern Monaco, Psg, Juventus, Barcellona e Manchester United pronte a una vera e propria battaglia.

Occhio poi a Joao Felix. Jorge Mendes continua a insistere con la Juventus e vorrebbe portare il suo assistito a Torino. Il talento portoghese non ha mai nascosto la sua voglia di giocare con CR7. Fabio Paratici sta preparando una prima offerta da formulare entro maggio che non toccherà minimamente i 100 milioni di euro e oltre richiesti dal Benfica. Sul giocatore ci sono i migliori club europei e il club lusitano spera nella maxi-asta ma la Juve si è già mossa con il suo agente e non farà il passo più lungo della gamba.