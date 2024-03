Huijsen: «Ecco perché ho preferito la Juventus a Real e Barça»

Dean Huijsen, difensore attualmente alla Roma ma di proprietà della Juventus, ha parlato in un’intervista concessa a Marca

Dean Huijsen sta dimostrando tutte le sue qualità alla Roma prima di tornare alla Juventus. Il difensore ha parlato così a Marca affrontano vari temi.

NAZIONALE – «Mi sento molto spagnolo. Sono molto felice di essere in questa nazionale, perché sono cresciuto a Malaga dall’età di cinque anni. L’abilità palla al piede? Ce l’ho fin da piccolo. All’inizio, quando avevo cinque anni, ho iniziato come attaccante, ma poi ho iniziato a giocare come difensore centrale. Sono sempre stato bravo a partire pulito con la palla».

PERCHE’ HAI SCELTO LA JUVE – «All’epoca pensavo che l’Italia mi avrebbe dato di più da imparare. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare nei duelli con gli attaccanti, negli scontri, nella tattica. E la Serie A mi sta dando davvero queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da apprendere».

QUANDO IN LIGA? – «Non lo so. Nel calcio non lo sai mai, ora sto bene dove sono».