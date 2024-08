Hummels, RIFIUTATE DUE OFFERTE. Quelle SQUADRE pronte ad aspettare il difensore ex Borussia

Hummels, il centrale TEMPOREGGIA: RIFIUTATE MOLTE OFFERTE, Bologna IN ATTESA di una risposta così come il Milan

Accostato al calciomercato Milan come opzione a parametro zero per la difesa, Mats Hummels non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e si trova ancora svincolato dopo l’addio al Borussia Dortmund. Diversi club di Serie A hanno fatto la corte al tedesco, l’ultimo in ordine cronologico il Bologna.

Il centrale non ha ancora dato una risposta definitiva al club rossoblù, il quale resta in attesa. L’ex Dortmund ha invece rispedito al mittente alcune proposte arrivategli dalla Francia e dall’Arabia Saudita. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.