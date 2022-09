Brasile, Ibanez a Mola: “Esordio? Merito di Mourinho e della Roma”

Ai microfoni di Mola Ibanez commenta il suo esordio con il Brasile e dà i meriti a Mourinho e alla Roma

Intervistato da Mola dopo il suo esordio con il Brasile nell’amichevole contro la Tunisia, il difensore della Roma Ibanez ha commentato così la sua prima partita con la Seleçao. Il centrale giallorosso è subentrato al 78′ per un ex della Roma, ovvero Marquinhos, ora in forza al PSG. Ecco le sue parole:

“Mourinho mi ha aiutato tanto, adesso torno alla Roma e sono pronto a rimettermi al lavoro. Esordio? Il gruppo è spettacolare e mi ha aiutato tanto. Adesso devo continuare così. È grazie alla Roma se sono qua, è merito loro se gioco“.

