Milan, Ibrahimovic carico: «Non è finita finchè non lo dico io» – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic lancia lo sprint per la Champions League: ecco le parole del centravanti svedese sui social – VIDEO

Il Milan si gioca tutto contro l’Atalanta e non potrà contare sull’esperienza, la forza e la classe di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infortunatosi nella gara contro la Juventus, salterà l’ultima sfida di campionato decisiva per andare in Champions League.

«Non è finita finché non dico che non è finita», queste le parole dello svedese che potrebbe anche riferirsi alla mancata convocazione ad Euro2020.

