Ibrahimovic Milan, non sono soltanto parole: ecco l’offerta

Ibrahimovic Milan, non sono soltanto parole: il club rossonero avrebbe già recapitato un’offerta allo svedese

Tra Milan e Ibrahimovic non sono soltanto parole. Anzi. Un’offerta ufficiale – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – sarebbe già stata recapitata. Tanto che l’attaccante svedese, in caso di sì, potrebbe cominciare ad allenare a Milanello già a dicembre, per tornare a prendere i ritmi della Serie A e conoscere nuovi compagni e allenatore.

La proposta da parte di Boban e Maldini riguarderebbe un accordo di 18 mesi con uno stipendio complessivo da 6 milioni di euro: 2 per questa metà di campionato e 4 per la prossima stagione. Anche Gazidis ed Elliott avrebbero dato il loro consenso.