Il Barcellona cerca un nuovo centravanti. Tra i nomi spunta anche quello di Mauro Icardi: le ultimissime notizie

Il Barcellona cerca un nuovo attaccante. «Ho 31 anni, è normale che il Barcellona stia cercando un 9» ha detto Luis Suarez di recente. Il club blaugrana, secondo il Mondo Deportivo, cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione e tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti catalani c’è anche quello di Mauro Icardi, centravanti dell’Inter. Il capitano nerazzurro ha una clausola da 110 milioni di euro valida solo per l’estero che non spaventa il Barça ma, almeno per il momento, Maurito non sembra essere il preferito del Barcellona.

Il preferito di Ernesto Valverde è Harry Kane, centravanti del Tottenham, seguito anche dal Real Madrid, apprezzato per il suo modo di fare calcio, ritenuto dall’allenatore spagnolo simile a quello di Suarez ma il Tottenham ha chiesto 200 milioni di euro. I blaugrana valutano le alternative come ad esempio Timo Werner dell’RB Lipsia e Kasper Dolberg dell’Ajax. I due hanno un prezzo più accessibile ma dopo l’esplosione stanno attraversando un momento non particolarmente brillante e il Barça potrebbe avere dei dubbi. Attenzione dunque alla ‘candidatura’ di Mauro Icardi: l’Inter pensa al rinnovo ma l’intesa ancora non c’è e il Barcellona può approfittarne.

