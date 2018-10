Icardi è netto: «Tornare al Barcellona? Sto bene all’Inter»

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha parlato alla vigilia della sfida col Barcellona: «Tornare è speciale, ma non penso ad andarmene».

Non sarà una gara come tutte le altre quella che lo vedrà per la prima volta da ex contro il Barcellona. Ma il capitano dell‘Inter Mauro Icardi, match-winner del Derby della Madonnina, in questo momento ha in testa solo la maglia nerazzurra e lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa della vigilia, in cui si è presentato assieme al difensore brasiliano João Miranda.

«Sarà la prima volta per me contro il Barcellona, non ho mai giocato al Camp Nou. Lo dico ogni giorno, tornare a Barcellona è speciale perché è qui che è iniziata la mia carriera professionistica, – ha ammesso l’argentino – visto che qui mi sono formato come calciatore. Se mi piacerebbe tornare? Non so se sia vero quello che è stato scritto, ma da tempo dico che sto molto bene all’Inter e a Milano e non voglio andare via. Magari le offerte arriveranno, ma in questo momento non ho la necessità e la voglia di andare via».

«Le offerte – ha ammesso Icardi – ci sono sempre state, ma io sono tranquillo all’Inter. L’obiettivo era giocare in Champions e migliorare le prestazioni della squadra in campionato. Sono anche il capitano, quindi non ho mai ho pensato di andare via».

«Far parte delle Giovanili del Barça – ha spiegato Maurito – è stato un momento importante della mia carriera, mi ha dato tanto personalmente e professionalmente. Li ringrazio perché mi hanno aiutato a essere quello che sono oggi. Tuttavia non mi sono mai pentito di essere venuto in Italia. Sapevo quanto fosse difficile trovare spazio nel Barcellona e quando ho potuto cambiare aria non ci ho pensato un secondo. Avevo voglia di giocare e sono felice della scelta fatta».

Ora il bomber nerazzurro spera di regalare ai tifosi un’altra gioia dopo quella del derby col Milan, vinto in extremis proprio grazie a un suo guizzo. Con lui in conferenza stampa è intervenuto anche il suo compagno di squadra Miranda. «Sono felice di affrontare avversari come i campioni che giocano nel Barcellona, – ha dichiarato il brasiliano – anche senza Messi (infortunato, ndr) ci sono grandi giocatori che possono fare la differenza. Abbiamo le potenzialità per fare bene e domani ce la giocheremo».

VALVERDE: «INTER IN FORMA, ICARDI GRAN CALCIATORE»