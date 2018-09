Icardi, obiettivo 200 e rinnovo. Wanda: «Vuole restare a lungo»

L’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, spinge per il rinnovo ma l’Inter non ha fretta. Intanto parla Wanda Nara

«Ogni anno c’è questo tormentone. Io sono tranquillo, faccio il mio. Ne devono parlare la società e mia moglie, se c’è da migliorare il contratto si farà quando arriverà il tempo» ha detto Maurito Icardi dopo la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina. L’attaccante non è preoccupato per il rinnovo che ancora non arriva, l’Inter non ha fretta. Si parla del prolungamento dell’accordo del numero 9 argentino ormai da maggio e la sensazione è che la trattativa andrà per le lunghe.

«Restare a lungo in un club é un valore in più. La scelta di Icardi? É sempre stata quella di rimanere all’Inter e i tifosi glielo riconoscono» ha detto Wanda Nara a Pressing. L’intenzione del giocatore dunque è quella di restare e di prolungare. Il primo obiettivo di Mauro è raggiungere quota 200 presenze con la maglia dell’Inter (ha 188 partite), il sogno sarebbe quello di raggiungere o perlomeno avvicinare Javier Zanetti, primo a 858 gare ufficiale tutte con la casacca nerazzurra, ma anche quota 200 gol come ha scritto lui su Instagram (è a 101). Il primo passo è il rinnovo. Secondo Tuttosport, resta una differenza sostanziale tra le parti: il giocatore chiede 8 milioni l’anno, il club è disposto ad arrivare a 6 più bonus. Le parti si riaggiorneranno.