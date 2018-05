Maurito Icardi e l’Inter ancora insieme? E’ questa l’ipotesi che sta prendendo quota

Capitan Icardi ha vinto il titolo di capocannoniere della nostra Serie A, ha trascinato l’Inter in Champions League a suon di gol e messo in campo anche lacrime e sentimenti. Un’annata vissuta da protagonista assoluto, con il 9 sulle spalle, insieme al dovere di non disattendere le aspettative che la gente di San Siro nutriva nei suoi confronti. Alla fine ha avuto ragione lui perchè è riuscito a centrare l’obiettivo qualificazione in CL ed ha messo lo zampino nella vittoria contro la Lazio, realizzando il rigore.

Ora, archiviata la pratica campionato, la testa va a quello che sarà il futuro del centravanti argentino. Non convocato dal ct Jorge Sampaoli per il prossimo Mondiale in Russia, i pensieri di Maurito sono tutti su quanto potrà accadere nelle squadre di club. Chelsea e Real Madrid lo hanno messo nel mirino, ma l’Inter può giocarsi la carta “partecipazione alla Champions League” per trattenerlo un’altra stagione. Proprio in tal senso va letto il summit, in programma nei prossimi giorni, tra la dirigenza interista e l’entourage del calciatore: l’Inter metterà sul piatto un ritocco dell’ingaggio per cercare di blindarlo, stando a Sky Sport.