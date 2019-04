Nuovo post di Icardi su Instagram: l’argentino mette una foto assieme al compagno di squadra Candreva, indice della ritrovata armonia

Con il ritorno in campo da titolare al Ferraris contro il Genoa e la rete dal dischetto sembra essere tornato il sereno fra Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino, in particolare, sembra aver riallacciato il rapporto con i suoi compagni di squadra, come testimonia il nuovo post su Instagram.

Quest’ultimo ritrae Icardi in compagnia di Antonio Candreva ed è probabilmente indice dell’armonia ritrovata fra il giocatore e lo spogliatoio nerazzurro. Ora sono attese conferme nella prossima delicata sfida di campionato, che opporrà i nerazzurri di Spalletti all’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che rappresenta una sorta di spareggio Champions fra le due formazioni.