Icardi Juventus, il Psg chiede Pjanic come contropartita. I dettagli

La Juventus continua a seguire attentamente l’evolversi della situazione Mauro Icardi al Psg. Intanto i francesi chiedono Pjanic

Da una parte Mauro Icardi, dall’altra Miralem Pjanic. L’asse Torino-Parigi torna ad incendiarsi dopo che a gennaio non si concretizzò lo scambio tra De Sciglio e Kurzwa. Il club bianconero non ha mai smesso di seguire l’argentino così come Leonardo corteggia da tempo il bosniaco.

Secondo Tuttosport potrebbe quindi nascere uno scambio tra i due club in estate. Sullo sfondo l’Inter segue con interesse, perché dall’eventuale riscatto più cessione incasserebbe 85 milioni: 70 del riscatto, 15 per la successiva vendita ad una squadra italiana.