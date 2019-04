Fabio Paratici pronto a modificare la rosa della Juventus. Calciomercato Juve: Icardi, Manolas e non solo. Tutti i nomi

La Juventus potrebbe mettere mano al portafogli per rinforzarsi ancora. I bianconeri hanno già pianificato ogni colpo per la prossima campagna acquisti estiva. Il primo tassello sarà Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe ’90 in arrivo dall’Arsenal a costo zero. Al gallese sarà affiancato anche un altro centrocampista. Non mancheranno le cessioni, alcune potrebbero essere eccellenti (vedi Dybala e Douglas Costa) ma non mancheranno i colpi per ringiovanire la rosa. Calciomercato Juve: ecco la lista di Fabio Paratici per la prossima stagione. La difesa vivrà una profonda operazione di ringiovanimento. De Ligt e Varane intrigano ma costano tanto. Occhio quindi a Kostas Manolas, acquistabile per soli 36 milioni di euro dalla Roma grazie alla clausola di rescissione.

Il difensore greco è assistito da Mino Raiola e questo potrebbe essere un assisti importante per la Juve. Secondo Repubblica, a centrocampo continuano le manovre sottotraccia per il ritorno di Pogba ma occhio ai colpi in attacco. I bianconeri potrebbero ingaggiare un esterno d’attacco e anche un nuovo centravanti. L’involuzione di Mandzukic, nonostante il rinnovo, preoccupa i bianconeri e per questo motivo sono continui i contatti con Wanda Nara per arrivare a Mauro Icardi dell’Inter.