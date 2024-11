Icardi Wanda Nara, l’attaccante contro l’ex moglie: «Lei manipolatrice! Ora vi svelo la verità»

Continua la telenovela Icardi Wanda Nara, dopo le parole della nota show girl arriva il messaggio dell’ex Inter, ecco la verità di Mauro sulla vicenda

Non sembra voler uscire dai riflettori il ‘caso’ ormai noto Icardi Wanda Nara. L’attaccante del Galatasaray – ex bomber, lo ricorderanno in molti, dell’Inter, sta scontando dei lunghi giorni di riposo forzato causa un grave infortunio rimediato al crociato e persino al menisco del ginocchio destro. Ciononostante, intervenuto su Tvnet ha espresso la sua volontà di continuare a giocare a lungo, portando persino i figli in Turchia. Allo stesso tempo però, sta facendo discutere anche un’altra risposta del centravanti: quella sui messaggi privati Whatsapp diramati dall’ex compagna Wanda Nara. Così l’ex nerazzurro sulla vicenda, da capire se arriverà una contro-risposta:

ICARDI SU WANDA NARA – «Wanda ha cercato di umiliarmi di fronte al mondo intero pubblicando deliberatamente il mio messaggio, questa è violenza psicologica. Tutto è frutto della manipolazione di Wanda. Non ho commesso alcuna violenza»