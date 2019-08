Il Bayern Monaco sceglie la continuità: Lewandowski guida il riscatto

Il Bayern Monaco sceglie la continuità per ripartire. Rinnovato il contratto di Lewandowski che guida il riscatto bavarese

Robert Lewandowski ha ufficialmente rinnovato il suo contratto col Bayern Monaco. Un accordo che lo lega ai bavaresi fino al 2023, ovvero fino a quando avrà quasi 35 anni compiuti e la sua carriera, per ovvi motivi, sarà alle battute finali. Una scelta di cuore, per il polacco, che guiderà fiero la rinascita del Bayern Monaco.

Periodi di cambiamenti e di rivoluzioni in casa tedesca. Sopratutto dopo l’addio degli storici Ribery e Robben, che tanti assist hanno fornito a Lewandowski stesso. Il bomber, che ha una media gol spaventosa con la maglia rossa, guiderà la nuova era del Bayern Monaco. Un periodo storico non semplice, col club desideroso di rialzare la china in Europa. Perché il campionato tedesco è diventato quasi una formalità.