Il figlio di Solskjaer provoca Mourinho: “Voleva spostare l’attenzione dalla sconfitta”

Un nuovo episodio della telenovela tra Mourinho e Solskjaer dopo il diverbio del week end

Per Solskjaer la simulazione di Son che ha portato all’annullamento del gol di Cavani era qualcosa di eccessivo e ha spiegato che se suo figlio si fosse comportato così non gli avrebbe mai dato da mangiare per cena. Mourinho non si è lasciato attendere e in conferenza stampa ha rimproverato l’allenatore dello United: “Un bravo padre non dovrebbe mai lasciare il figlio senza un pasto”.

Quest’oggi è arrivata la replica del figlio di Solskjaer ai microfoni di TidensKrav: “Posso garantirvi che a casa mi danno sempre da mangiare. Non mi sono mai buttato a terra come ha fatto Son ma probabilmente Mourinho voleva solo spostare l’attenzione dalla sconfitta della sua squadra”, ha commentato Noah Solskjaer.