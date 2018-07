Il Fisco spagnolo ha confermato che Ronaldo rischia comunque l’arresto nonostante il trasferimento in Italia

I problemi con il Fisco spagnolo potrebbero raggiungere Cristiano Ronaldo anche in Italia. Come riportano Yahoo Sport e Calcio Finanza, l’erario del Paese iberico non intende mollare il fenomeno portoghese per quanto riguarda il mancato versamento di alcuni contributi. Tutto questo nonostante il patteggiamento da poco raggiunto e il pagamento della somma stabilita. Pare che proprio il mancato sostegno da parte del Real Madrid in questa annosa questione potrebbe essere una delle cause dell’addio di Ronaldo ai Blancos.

«Il suo trasferimento in Italia non cambia i suoi problemi col Fisco: se venisse emesso un mandato di arresto, sarebbe attivabile anche lì. I suoi avvocati lo difenderanno in Spagna e controlleremo anche il suo operato sul suolo italiano», ha minacciato il segretario generale del sindacato del ministero delle Finanze spagnolo, Jose Maria Mollinedo, parlando ai microfoni di Marca. Ronaldo (qui le prime parole del giocatore da bianconero) è stato condannato con la condizionale e quindi dovrà stare particolarmente attento a come gestirà le sue finanze per non indispettire la giustizia di Madrid.