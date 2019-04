Il primo gol di Vignato in Serie A ammutolisce l’Olimpico di Roma

Vignato la sblocca all’Olimpico di Roma.. E’ il primo gol del giovane classe 2000 in Serie A

Il Chievo retrocesso matematicamente. Nessuna motivazione da qui in avanti. Eppure a Roma sta succedendo l’incredibile. Dopo l’espulsione di Milinkovic Savic nel primo tempo, la partita del Chievo è tutta in discesa. Nella seconda parte la sblocca un ragazzino, Emanuel Vignato, classe 2000, alla sua quarta presenza nel massimo campionato. Basta un millenial ad ammutolire l’Olimpico e a far tremare i sogni europei della Lazio di Inzaghi.

Ora il Chievo conduce 2-0, in una partita che per i clivensi vale solo per l’orgoglio. Guai a sottavalutarli, insomma. Intanto Vignato, che sta facendo tutta la trafila della selezione azzurra, gongola per il suo primo gol in Serie A.