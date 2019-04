Il Real Madrid piomba su Moise Kean: una tegola sul rinnovo con la Juve

Moise Kean è finito nel mirino del Real Madrid che adesso spera nel nulla di fatto sulla trattativa per il rinnovo

Moise Kean potrebbe diventare una delle perle del prossimo mercato estivo. Il talentuoso attaccante bianconero piace in Italia ma non solo. Secondo una indiscrezione pubblicata dal sito spagnolo ‘Ok Diario‘ l’attaccante della nazionale e della Juventus, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, letteralmente stregato dalle qualità di Kean a tal punto da avere già pronta un’offerta strabiliante per convincere la Juve a privarsi del proprio gioiello.

Secondo la stessa fonte, i Blancos starebbero sperando che la trattativa per il rinnovo non vada a buon fine per avere buon gioco con Mino Raiola e tentare l’affondo. Fra l’altro, Kean potrebbe anche essere tentato di lasciare la Serie A dopo i fischi umilianti ricevuti alla Sardegna Arena. Per il calcio italiano sarebbe una grave perdita, ma per l’attaccante di colore potrebbero davvero aprirsi le porte verso una carriera da top player.