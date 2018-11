Il rimpianto di Pericard: «Cacciato dalla Juventus per un SMS»

L’ex attaccante francese Vincent Pericard rivela: «Inviai senza saperlo un messaggio alla compagna di Bettega».

Vincent Pericard, ex attaccante francese di origini camerunensi, da giovane prometteva tanto e sembrava destinato a una carriera importante. Così non è stato, ma ora per lui emergono i rimpianti, come quello per non essere riuscito a sfondare a Torino con la maglia della Juventus. Secondo Pericard, però, i motivi che portarono alla sua cessione al Portsmouth nel 2002 furono di natura non calcistica.

«Io e due mie connazionali alla Juve stavamo prendendo lezioni di italiano da una bellissima insegnante. – ha raccontato ai microfoni del “Sun” – Una sera eravamo a casa e le mandai un SMS per invitarla a prendere qualcosa da bere da noi. Un’ora dopo squillò il telefono: era Roberto Bettega, il vicepresidente della Juventus. Ci fece una bella strigliata e ci chiese chi pensavamo di essere per mandare degli SMS alla sua compagna. Noi però non sapevamo che fosse la sua fidanzata».

«La mia avventura in bianconero stava andando benissimo. – ha concluso Pericard – Mi sono rovinato la carriera alla Juventus per colpa di un SMS sfortunato. Non ho dubbi che se non fosse accaduto quello che è accaduto, la mia vita sarebbe stata diversa».

