Il Torino sfoltisce la rosa: via alcuni giovani a gennaio

Nel prossimo mercato di gennaio il Torino sfoltirà la rosa: alcuni giovani che in questo momento non stanno trovando spazio andranno via in prestito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nomi sono quelli di Seck, Ilkhan e Adopo. Sul primo e il terzo ci sarebbero diversi club di Serie B come Genoa e Parma, sul secondo invece sarebbe molto interessata la Cremonese.