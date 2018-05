Il Toro Primavera rende omaggio ad Astori: deposti fiori al Franchi – FOTO

Il tecnico della Primavera granata, Federico Coppitelli ha voluto rendere omaggio al ex capitano della Fiorentina, insieme al suo staff

Il Toro Primavera di Federico Coppitelli è impegnato, in questi minuti, a Firenze contro la Fiorentina Primavera di Bigica nel ritorno dei playoff scudetto. Dopo l’1-1 dell’andata, i granata sono chiamati a vincere sul campo dei viola per qualificarsi alle final four scudetto. Prima di recarsi allo stadio che ospiterà la sfida, Federico Coppitelli e il suo staff sono andati al Franchi per deporre un mazzo di fiore sul “muro del pianto” dedicato a Davide Astori.

Il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina è sempre vivo. Nonostante siano passati quasi tre mesi chiunque passi nelle vicinanze del Franchi, depone un fiore o un pensiero in ricordo di Astori. Perchè Davide è nel cuore di tutti gli appassionati sportivi, non solo di chi ama il calcio. La sua lealtà e la sua professionalità restano un esempio per tutti, in special modo per i giovani che si affacciano al calcio d’elite. Così hanno fatto Coppitelli e il suo team, per dimostrare la vicinanza del mondo granata alla Fiorentina e al suo ex capitano. Grande persona oltre che ottimo calciatore.