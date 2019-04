Ancora polemiche sulle parole di Ilaria D’Amico ieri a Sky Sport dopo Ajax-Juventus: dura la replica su Facebook dell’Assessore allo Sport partenopeo Ciro Borriello

Non è un periodo semplicissimo per Ilaria D’Amico, finita ieri sera nuovamente al centro della polemica per alcune parole pronunciate nell’immediato post-partita di Ajax-Juventus. La padrona di casa della Champions League su Sky Sport, compagna dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon, aveva paragonato l’atteggiamento dei tifosi olandesi, che la notte prima del match avevano disturbato il sonno dei calciatori juventini con fuochi d’artificio e rumori vari, a quello dei supperters partenopei, sottolineandone la malizia.

Parole che non sono però per nulla piaciute all’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, intervenuto con parole durissime tramite il proprio account su Facebook: «Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico, a tutti i napoletani».