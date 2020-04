Ilaria D’Amico scherza: «Andrò prima in pensione io di quando smetterà Gigi»

Ilaria D’Amico racconta la quarantena: «Io e Buffon spaventati dal caso Rugani». Le parole della conduttrice di Sky Sport

Ilaria D’Amico, conduttrice di Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, è stata intervistata da Tuttosport.

QUARANTENA – «Nelle difficoltà e drammaticità del momento, per noi si sta dimostrando un esperimento totale e molto positivo. Un esperimento di vita sempre uguale, immersi nella nostra famiglia allargata. Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza. Passati i primi dieci giorni ci siamo detti: “Ma veramente noi non litighiamo mai?”. Siamo davvero fortunati».

RITIRO BUFFON? – «Magari allora non sarò così libera io (risata). Anche se forse andrò prima in pensione io di quando smetterà Gigi…».

POSITIVITA’ RUGANI – «Ci siamo spaventati, anche perché Gigi per carattere è uno molto affettuoso, sempre dietro ad abbracciare i compagni. Quando si ripartirà dovrà trattenersi, ma è bravo a rispettare le regole. In effetti ci siamo un pochino auto-suggestionati, ci sentivamo un po’ strani, febbricitanti. Fino al risultato dei tamponi, negativi per tutti e due, Gigi è stato in isolamento in camera da letto per proteggere i bambini. Gli allungavo pranzo e cena alla porta e io dormivo in un’altra stanza. Abbiamo trascorso tre giorni in apprensione, probabilmente era più suggestione, poi dopo il test abbiamo tirato un sospiro di sollievo».