Il pugno duro di Marotta scatena l’ilarità del web: Nainggolan finisce sullo sgabello – FOTO

Il mondo dei social si è immediatamente scatenato appresa la notizia della sospensione temporanea di Nainggolan

Nella domenica senza pallone, le prime pagine di giornali e siti l’ha presa la sospensione temporanea da parte dell’Inter nei confronti di Radja Nainggolan. Il belga, infatti, non giocherà la partita contro il Napoli a Santo Stefano per essere arrivato ripetutamente in ritardo agli allenamenti. Punizione comandata, con molta probabilità, da Giuseppe Marotta poco incline ai comportamenti sopra le righe dei propri giocatori. Ne sa qualcosa Leonardo Bonucci che dovette assistere seduto su uno sgabello all’andata degli ottavi di Champions League tra Juve e Porto.

Viene facile quindi il paragone tra i due casi con alcuni tifosi che hanno dato libero sfogo alla fantasia creando un fotomontaggio del Ninja seduto sul famoso sgabello di Bonucci che assiste a Inter-Napoli. Che da fantasia non possa diventare realtà?