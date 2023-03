Nostalgia nerazzurra: il post su Instagram di Josip Ilicic ricordando Valencia-Atalanta

Il post nostalgico dell’ex fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic ricordando i bei vecchi tempi nerazzurri in Champions League

La nostalgia è sempre quel momento in cui si tende a ricordare con grande affetto momenti tanto emozionanti quanto indimenticabili, e il più delle volte è anche legato al calcio: tifosi che rammentano un determinato periodo storico, rappresentato da un giocatore in particolare. Tale cosa viene il più delle volte è corrisposta.

Ieri per esempio l’effetto nostalgia è scattato dall’ex fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, che nel suo profilo Instagram ha pubblicato una grafica nerazzurra molto conosciuta all’interno del mondo social orobico: riferita al poker di Valencia in un momento delicato per la città di Bergamo. Troppi ricordi nei confronti di uno dei giocatori atalantini più forti di sempre.