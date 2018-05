Ilicic-Lautaro Martinez rappresentano il doppio colpo di Ausilio per dare nuova linfa all’attacco dell’Inter

Stefan De Vrij al fianco di Milan Skriniar, Kwadwo Asamoah sulla fascia sinistra ed il tandem Ilicic-Lautaro Martinez davanti. Fin qui la campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Piero Ausilio è stata praticamente perfetta. Il difensore olandese ed il duttile calciatore ghanese, che può giocare sia come terzino che nel ruolo di mezz’ala, sono arrivati a costo zero mentre per Josip e per la punta del Racing Avellaneda di milioni la società neroazzurra ne sborserà eccome.

Quella per lo sloveno, ex Palermo e Fiorentina, è stata davvero una trattativa lampo. L’innesto del trequartista attualmente in forza all’Atalanta potrà essere davvero utile a Luciano Spalletti che, in attesa dell’eventuale riscatto, oneroso, del cartellino di Rafinha dal Barcellona, potrà avere una nuova soluzione lì davanti. Mentre per Lautaro Martinez non è ancora chiaro se vestirà i panni dell’alternativa a Mauro Icardi o se sarà il suo successore. Stando a quanto fatto trapelare da Telelombardia, i due calciatori in questione potrebbero svolgere le visite mediche già nella giornata di domani. L’Inter ha fretta di rinnovare il roster a disposizione di mister Luciano Spalletti, chiudendo la maggior parte delle operazioni ancor prima dell’inizio del Mondiale.