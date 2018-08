Ciro Immobile pronto a legarsi alla Lazio per i prossimi 5 anni: è pronto il rinnovo di contratto per l’attaccante biancoceleste

Se non fosse bastato il campionato dello scorso anno, il gol segnato al Napoli alla prima giornata di campionato deve aver convinto ancor di più la Lazio a prolungare il proprio rapporto con Ciro Immobile. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di Claudio Lotito e l’attaccante napoletano avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2023. Per l’ex Torino e Borussia Dortmund è pronto un ingaggio da 3,2 milioni di euro netti a stagione.