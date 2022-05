Incassi squadre italiane in Europa: sorride la Juve, la Roma… Ecco quanto va nelle tasche dei nostri club

Chiusa l’annata col trionfo del Real in Champions, le squadre italiane impegnate in Europa stilano il bilancio degli incassi registrati.

Come riportato da Sportmediaset in Champions è la Juve è la squadra che ha guadagnato di più (70 mln), seguono Inter (51 milioni), Milan (47 milioni) e Atalanta (29 milioni). Circa 15 milioni per Napoli e Lazio in Europa League, 20 milioni invece per il trionfo della Roma in Conference.