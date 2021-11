Inchiesta Juve, elementi utili per la giustizia sportiva? Continua l’indagine

Inchiesta Juve, nuovi sviluppi sull’indagine in merito alle plusvalenze. Le ultimissime sulla situazione del club bianconero

La Federcalcio ha chiesto informazioni sull’inchiesta sui bilanci della Juventus e sul materiale acquisto dalla Procura di Torino, che si è resa fin da subito disponibile a collaborare per quanto consentito dalle indagini come riporta l’Ansa.

Dalle numerose intercettazioni, al momento secretate, potrebbero così emergere elementi di interesse per la giustizia sportiva. Per ora può essere inviato solo il decreto di perquisizione: i verbali degli interrogatori secretati, le intercettazioni e il materiale coperto da segreto istruttorio non può essere divulgato fino alla chiusura delle indagini.