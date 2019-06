Incubo Genoa Primavera: la retrocessione è realtà

Il Genoa Primavera non riesce a mantenere la categoria e retrocede in Primavera2: fatale la sconfitta contro l’Empoli

Finisce 3-1 per l’Empoli il ritorno dei play out del campionato Primavera 1. Risultato che condanna il Genoa Primavera alla retrocessione. I ragazzi di Sabatini vanno in vantaggio grazie a un colpo di testa di capitan Bianchi, ma l’Empoli non demorde e con Montaperto Ekong e Canestrelli ribalta la partita.

Moltissima e comprensibile la delusione tra i giovani del Genoa che il prossimo anno dovranno ripartire dalla Primavera 2.