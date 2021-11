Indagini Juventus, nel mirino anche il contratto di Cristiano Ronaldo

Indagini Juventus: nel mirino anche i rapporti economici con Cristiano Ronaldo. Si ingrossa l’inchiesta della Procura di Torino

Si ingrossa l’inchiesta plusvalenze della Procura della Repubblica di Torino che indaga sulle presunte responsabilità dei dirigenti juventini.

Come riportato dall’ANSA sono in corso pure accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo. Il calciatore non risulta indagato, ma la Guardia di Finanza ha ricevuto dai magistrati l’incarico di cercare “documenti e scritture private” relative al contratto e alle retribuzioni arretrate. Una “carta famosa che non deve esistere tecnicamente” come viene definita in un’intercettazione riportata da Gazzetta.it.