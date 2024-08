Infortunati Lazio, ecco la SITUAZIONE in vista della sfida contro il Milan. Il rapporto

Infortunati Lazio, da Pellegrini a Gila: ecco la situazione dei giocatori in infermeria verso la prossima sfida contro il Milan

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sugli infortunati di casa Lazio in vista del prossimo match contro il Milan, in programma sabato sera all’Olimpico. Gila ancora fuori causa, così come Pellegrini: entrambi dovrebbero rientrare solamente dopo la sosta per le Nazionali.

Dubbi anche su Casale, uscito anzitempo a Udine per un problema al polpaccio che potrebbe costringerlo a dare forfait anche contro i rossoneri.