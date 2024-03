Infortuni Bologna, novità su Zirkzee e Karlsson: le condizioni

Le ultime sugli infortuni in casa Bologna di Zirkzee e Karlsson in vista della ripresa del campionato. I dettagli

Il Bologna ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Zirkzee e Karlsson.

REPORT– «Rientrati in gruppo Riccardo Calafiori e Giovanni Fabbian dopo gli impegni in Nazionale, i rossoblù continuano la preparazione alla partita di lunedì: oggi lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Jesper Karlsson si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Joshua Zirkzee».