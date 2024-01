Infortuni Empoli, le condizioni di Ebuehi e Kovalenko. Due rientri in gruppo

Le ultime in casa Empoli per quanto concerne la situazione infortuni: da Ebuehi a Kovalenko a due rientri in gruppo

Novità molto importanti per quanto riguarda l’Empoli: soprattutto sugli infortuni dove si attendono due ritorni e qualche certezza sulle condizioni di Ebuehi e Kovalenko.

Come riportato dal Corriere dello Sport, escludendo gli assenti Pezzella, Belardinelli, Guarino e Bastoni, le condizioni di Ebuehi sono ancora da valutare. Situazione leggermente diversa per Kovalenko che potrebbe esserci anche all’ultimo momento. Menzione per i ritorni in gruppo invece di Jacopo Fazzini che Bartosz Bereszynski