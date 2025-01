Infortuni Inter, novità importanti in vista della gara di Champions League: da Calhanoglu a Bisseck fino a Frattesi

Infortunati Inter, le novità importanti in vista della sfida contro lo Sparta Praga: da Calhanoglu a Frattesi fino ad Acerbi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono novità importanti per quanto concerne gli infortuni in casa Inter. Davide Frattesi è ormai completamente recuperato e ci sarà per la trasferta europea. Dubbi ancora su Acerbi, che ha svolto un lavoro personalizzato. Ancora a parte Calhanoglu e Bisseck. Novità anche sulle condizioni di Correa. Ecco la situazione raccontata da Matteo Barzaghi.

INFORTUNATI INTER – «Per Frattesi tutto l’allenamento in gruppo.

Correa a buon ritmo sul campo, rientrerà con i compagni giovedi (non è in lista).

A parte Calha e Bisseck (obiettivo tra Monaco e Derby).

Acerbi lavoro personalizzato, si valuta se portarlo a Praga».